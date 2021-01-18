Голикова оценила эффективность вакцины от коронавируса центра Чумакова

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Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук, показали появление иммунитета к COVID-19 уже на 28-й день после введений первой дозы. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова оценила эффективность вакцины от коронавируса центра Чумакова
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

В ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса в России, Голикова рассказала, что вакцина центра Чумакова «КовиВак» является «инактивированной цельновирионной очищенной концентрированной вакциной», которая вводится двукратно с интервалом 14 дней и хранится при температуре +2...+8 °С.

«Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что вакцина центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте.

6 октября центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против коронавируса.

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