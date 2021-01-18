Голикова оценила эффективность вакцины от коронавируса центра Чумакова
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В ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса в России, Голикова рассказала, что вакцина центра Чумакова «КовиВак» является «инактивированной цельновирионной очищенной концентрированной вакциной», которая вводится двукратно с интервалом 14 дней и хранится при температуре +2...+8 °С.
«Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины. У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета уже на 28-й день после первой вакцинации», — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что вакцина центра Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте.
6 октября центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против коронавируса.