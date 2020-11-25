В центре Чумакова рассказали о состоянии испытателей вакцины от коронавируса

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У участников клинических исследований вакцины от коронавируса центра им. Чумакова не зафиксировано нежелательных явлений.
В центре Чумакова рассказали о состоянии испытателей вакцины от коронавируса
  • © REUTERS/Andreas Gebert

«На сегодняшний день каких-то нежелательных явлений на введение вакцины у добровольцев не зарегистрировано», — цитирует Интерфакс заведующего отделом общей вирусологии организации Георгия Игнатьева.

По его словам, информация по иммунному ответу будет получена после завершения клинических исследований.

На данный момент вакцина от коронавируса центра им. Чумакова проходит вторую фазу клинических исследований, в испытаниях участвуют 300 добровольцев.

Ранее Георгий Игнатьев не исключил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

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