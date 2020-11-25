Вирусолог допустил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием

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Заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев не исключил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.
Вирусолог допустил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием
  • © РИА Новости / Денис Абрамов

«Если вирус будет изменяться, а скорее всего, он будет изменяться... Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнёмся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом», — цитирует Интерфакс Игнатьева.

По его словам, если штамм вируса будет изменчив, то придётся вакцинироваться сезонно, как и при гриппе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.

По её словам, до весны говорить о том, что коронавирус «куда-то уйдёт», нельзя.

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