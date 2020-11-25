Вирусолог допустил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием
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«Если вирус будет изменяться, а скорее всего, он будет изменяться... Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнёмся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом», — цитирует Интерфакс Игнатьева.
По его словам, если штамм вируса будет изменчив, то придётся вакцинироваться сезонно, как и при гриппе.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.
По её словам, до весны говорить о том, что коронавирус «куда-то уйдёт», нельзя.