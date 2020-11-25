Вирусолог допустил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием

Заведующий отделом общей вирусологии научного центра им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев не исключил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

«Если вирус будет изменяться, а скорее всего, он будет изменяться... Если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнёмся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом», — цитирует Интерфакс Игнатьева.

По его словам, если штамм вируса будет изменчив, то придётся вакцинироваться сезонно, как и при гриппе.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон.

По её словам, до весны говорить о том, что коронавирус «куда-то уйдёт», нельзя.