Попова рассказала о ежегодной активности коронавируса в холодный сезон

Коронавирус, вероятно, будет активизироваться каждый год в холодный сезон, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Координационного совета Уполномоченных по правам человека.

«Мы видим, что в самом деле сезонность всё более и более выраженная. В зимний период времени, в холодный период времени в Северном полушарии он был в Европе, в холодный период времени для Южного полушария он был в Южном полушарии. Это как раз характеристика вирусов с выраженной сезонностью. Ну и когда в Северном полушарии наступили холода, наступила осень, он вернулся», — сказала Попова.

Такие данные говорят о том, что коронавирус будет приходить, скорее всего, каждый год, уточнила глава ведомства.

«То есть он встраивается в цепочку и будет активничать именно в холодный период года. Мы надеемся, что он встроится в тот ряд, который проявляет активность до середины зимы, потом уступает место гриппу, и гриппом завершается весь сезон», — добавила Попова.

До весны говорить о том, что коронавирус «куда-то уйдёт», нельзя, подчеркнула она.

Попова при этом отметила, что вирус может ослабевать, только если чётко и жёстко ему противодействовать.

Также 24 ноября Попова рассказала, что в России не циркулирует коронавирусная инфекция из Китая, в стране распространён европейский вариант COVID-19.