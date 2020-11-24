Попова рассказала о циркулирующей в России разновидности коронавируса

В России не циркулирует коронавирусная инфекция из Китая, в стране распространён европейский вариант COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.

По её словам, Россия «достаточно благополучно преодолела первую волну» коронавируса, быстро разработала тест-систему и меры реагирования.

«Не допустили возбудитель из Китая. И сегодня я могу совершенно ответственно сказать, что в Российской Федерации не циркулирует непосредственно из Китая привезённый вирус нового коронавируса COVID-19. Циркулирующий вирус — это вирусы европейские, которые были привезены нашими же гражданами, возвращавшимися после отдыха в феврале», — сказала Попова.

Ранее Попова отмечала, что в настоящее время не наблюдается мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его «злее».

В октябре Попова также заявляла, что в России циркулируют европейский вариант коронавируса, а также из ряда стран Азии, «но не китайский».