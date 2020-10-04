Разработчик оценил длительность защиты «живой» вакцины от COVID-19

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Директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что разработанная «живая» вакцина от COVID-19 способна обеспечить длительную защиту от вируса.
Разработчик оценил длительность защиты «живой» вакцины от COVID-19
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Учёный отметил, что длительность защиты так называемых цельновирионных вакцин, использующих цельный вирус, носит оценочный характер.

«Мы можем только оценивать подобные созданные нами вакцины, нами — это центром имени Чумакова. Поэтому если считать, что все остальные цельновирионные вакцины работают десятилетиями, например от полиомиелита, то да — мы можем рассчитывать на длительный иммунитет», — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Ишмухаметов добавил, что созданную центром вакцину могут начать применять уже в ноябре.

22 сентября Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова.

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