В России за сутки выявили 12 742 случая коронавируса

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RT
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 742 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 164 726. Об этом информирует оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В России за сутки выявили 12 742 случая коронавируса
  • © REUTERS/Evgenia Novozhenina

За сутки в России умерли 417 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 83 293.

Ещё 16 012 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в России составило 3 713 445. 

Накануне в России выявили 12 953 случая коронавируса, 480 человек скончались. 17 484 пациента выздоровели после COVID-19.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

Также Мишустин рассказал, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, как определить наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации.

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