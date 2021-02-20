В России за сутки выявили 12 953 заболевших коронавирусом

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 12 953 человек в 85 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 4 151 984, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У 10,2% новых носителей коронавируса не наблюдается симптомов заболевания.

За сутки в России умерли 480 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 82 876.

Ещё 17 484 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в России составило 3 697 433.

Накануне в России выявили 13 433 случая коронавируса, 470 человек скончались, 18 637 пациентов выписаны после перенесённого COVID-19.

Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в России.