В России за сутки выявили 12 953 заболевших коронавирусом
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У 10,2% новых носителей коронавируса не наблюдается симптомов заболевания.
За сутки в России умерли 480 пациентов с COVID-19, за всё время пандемии — 82 876.
Ещё 17 484 заболевших вылечились от коронавируса. Общее число переболевших COVID-19 в России составило 3 697 433.
Накануне в России выявили 13 433 случая коронавируса, 470 человек скончались, 18 637 пациентов выписаны после перенесённого COVID-19.
Ранее академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с НСН дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией в России.