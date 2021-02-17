Эксперт дал прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Академик РАМН, руководитель отдела Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский дал прогноз по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

В беседе с НСН он заявил, что подъёмы заболевания не исключены, если меры профилактики ослабнут.

«Я вот вижу всё больше людей без масок и хочу напомнить, что скоро может быть ещё и вспышка гриппа или ОРЗ, так что маски могут нас спасти и от этих заболеваний», — сказал эксперт.

Ранее глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.