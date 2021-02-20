Мишустин назвал объёмы произведённой российской вакцины

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».
Мишустин назвал объёмы произведённой российской вакцины
  • РИА Новости

По его словам, постоянно наращиваются темпы выпуска вакцин.

«Уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V» и порядка 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», — цитирует его ТАСС.

Мишустин добавил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьей российской вакцины — «КовиВак».

Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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