В Волгоградской области увеличили число прививочных центров

Короткая ссылка
В Волгоградской области увеличили число прививочных центров для проведения вакцинации от COVID-19.
В Волгоградской области увеличили число прививочных центров
  • РИА Новости

Об этом сообщают novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.

Количество площадок выросло до 57. Так, в Волгограде действует 21 прививочный пункт, в шести городах развёрнуты межрайонные центры, ещё 30 пунктов созданы в районах на базе ЦРБ, рассказала зампред комитета здравоохранения Елена Краснова.

«То есть на сегодняшний день у нас нет ни одного муниципального образования в Волгоградской области, где бы не проводилась прививочная кампания», — отметила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить