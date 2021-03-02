В Волгоградской области увеличили число прививочных центров для проведения вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщают novostivolgograda.ru со ссылкой на облздрав.

Количество площадок выросло до 57. Так, в Волгограде действует 21 прививочный пункт, в шести городах развёрнуты межрайонные центры, ещё 30 пунктов созданы в районах на базе ЦРБ, рассказала зампред комитета здравоохранения Елена Краснова.

«То есть на сегодняшний день у нас нет ни одного муниципального образования в Волгоградской области, где бы не проводилась прививочная кампания», — отметила она.

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