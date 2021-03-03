Эпидемиолог допустил поздний иммунный ответ на вакцину от COVID-19
- РИА Новости
«У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает», — цитирует его в эфире Первого канала ТАСС.
В связи с этим, по словам эксперта, после вакцинации у некоторых людей может отсутствовать как положительный, так и отрицательный результат тестирования на антитела к коронавирусу.
Ранее Горелов допустил, что в России доля имеющих антитела к COVID-19 в целом составляет 8—10%, а в ряде субъектов может достигать 25%.
Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, как определить наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации.