Эпидемиолог допустил поздний иммунный ответ на вакцину от COVID-19

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о случаях позднего иммунного ответа на вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
Эпидемиолог допустил поздний иммунный ответ на вакцину от COVID-19
  • РИА Новости

«У кого-то бывает быстрый иммунологический ответ, у кого-то иммунологический ответ запаздывает», — цитирует его в эфире Первого канала ТАСС.

В связи с этим, по словам эксперта, после вакцинации у некоторых людей может отсутствовать как положительный, так и отрицательный результат тестирования на антитела к коронавирусу.

Ранее Горелов допустил, что в России доля имеющих антитела к COVID-19 в целом составляет 8—10%, а в ряде субъектов может достигать 25%.

Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU рассказал, как определить наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации.

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