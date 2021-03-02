В Роспотребнадзоре оценили долю россиян с антителами к коронавирусу

В России доля имеющих антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 в целом составляет 8—10%, а в ряде субъектов может достигать 25%, считает замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Мы знаем, что на сегодняшний день в России больше 4 млн человек (были. — RT) инфицированы коронавирусом, примерно столько же уже сделали прививку и, предположительно, порядка 2 млн — это случаи бессимптомной инфекции, когда человек не обращался к врачам. Таким образом, можно предположить, что сейчас не больше 8—10% населения имеют антитела», — цитирует его РИА Новости.

Эпидемиолог добавил, что проведённые Роспотребнадзором исследования популяционного иммунитета к коронавирусу в 26 регионах страны показали, что в ряде субъектов доля населения с антителами к COVID-19 достигает 25%.

«Надо понимать, что эти данные не должны восприниматься как абсолютное число. Со временем напряжённость иммунного ответа снижается. Поэтому «антительная» цифра будет постоянно меняться», — отметил он.

Горелов напомнил, что для окончания пандемии требуется, чтобы иммунитет был у 60-70% населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от COVID-19.