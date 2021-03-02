Голикова назвала срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от COVID-19, считает российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова рассказала, что для определения сроков достижения коллективной иммунитета в России была разработана специальная эпидемиолого-математическая модель, которая учитывает ситуацию в каждом регионе и в целом по стране.

«Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идёт сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сообщила она в интервью ТАСС.

При этом, по мнению Голиковой, это может произойти и раньше.

Она также отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом хоть и обнадёживающе снижается, но по-прежнему остаётся достаточно серьёзным.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.