В Нижегородской области рассказали о работе по госпитализации пациентов с COVID-19

В Нижегородской области рассказали о работе по госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего пациентов с COVID-19 принимают в 31 больнице Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, а также в Бутурлинской, Павловской, Кстовской, Борской, Кулебакской, Богородской, Шатковской, Починковской, Уренской, Пильнинской, Выксунской, Сосновской и Шахунской ЦРБ.

На данный момент в больницах развёрнуто 3870 коек для больных коронавирусом.

«Медицинских организаций, закрытых на карантин, нет», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.