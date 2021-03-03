Мурашко ожидает появления коллективного иммунитета к COVID-19 к июлю

Популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение (формирования популяционного иммунитета. — RT) произойдёт в первом полугодии, ну, может, с захватом июля», — цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, производство вакцин в стране наращивается.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от COVID-19.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин в интервью «Москва 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к середине 2021 года благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета.