Мурашко ожидает появления коллективного иммунитета к COVID-19 к июлю
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«По планам поставок и по планам вакцинации мы планируем, что завершение (формирования популяционного иммунитета. — RT) произойдёт в первом полугодии, ну, может, с захватом июля», — цитирует его РИА Новости.
По словам Мурашко, производство вакцин в стране наращивается.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от COVID-19.
Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин в интервью «Москва 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к середине 2021 года благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета.