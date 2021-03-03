Мурашко напомнил россиянам о важности соблюдения мер по коронавирусу

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать меры по коронавирусу.
Мурашко напомнил россиянам о важности соблюдения мер по коронавирусу
  • РИА Новости

«Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее он высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил НСН, что «выбирать вакцину не надо».

«Вы придите на прививочный пункт, вам врач назначит, какая есть», — подчеркнул Онищенко.

1 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации относительно сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов.

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