Мурашко напомнил россиянам о важности соблюдения мер по коронавирусу

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о необходимости соблюдать меры по коронавирусу.

«Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Ранее он высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил НСН, что «выбирать вакцину не надо».

«Вы придите на прививочный пункт, вам врач назначит, какая есть», — подчеркнул Онищенко.

1 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации относительно сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов.