Мурашко напомнил россиянам о важности соблюдения мер по коронавирусу
- РИА Новости
«Необходимо соблюдать меры дистанцирования, ношение масок и ряд других мероприятий, которые регламентированы Минздравом, Роспотребнадзором», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Ранее он высказал мнение, что популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19 может сформироваться у россиян в первом полугодии текущего года.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко на брифинге «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил НСН, что «выбирать вакцину не надо».
«Вы придите на прививочный пункт, вам врач назначит, какая есть», — подчеркнул Онищенко.
1 марта стало известно, что Всемирная организация здравоохранения представит свои рекомендации относительно сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов.