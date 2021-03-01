ВОЗ намерена разработать рекомендации по сертификатам о вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представит свои рекомендации относительно сертификатов о вакцинации от коронавируса для туристов.

Как заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, ранее его комитет выступил против введения обязательного требования сертификатов от путешественников, поскольку охват вакцинацией тогда был слишком мал.

«Однако охват вакцинацией становится всё более широким, и вопрос обсуждается всё активнее», — приводит ТАСС его слова.

По словам Райана, специальная группа работает над проектом по электронным сертификатам о вакцинации.

«В настоящее время рассматриваются различные варианты. И ВОЗ будет готова представить свои рекомендации по различным механизмам, в частности механизму блокчейн, посредством которых можно будет осуществлять проверку статуса вакцинации, в ближайшие дни или недели», — отметил он.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о поставках вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 в рамках механизма COVAX.