Эксперт дал прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса в России
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«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию (COVID-19. — RT)», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».
Малявин уточнил, что это может произойти из-за массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.
По мнению специалиста, на создание противовирусного препарата прямого действия от коронавируса может уйти от пяти до десяти лет.
Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от вируса.