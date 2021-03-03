Эксперт дал прогноз по срокам завершения пандемии коронавируса в России

Главный внештатный пульмонолог Минздрава по ЦФО Андрей Малявин считает, что пандемия коронавирусной инфекции в России может закончиться к середине 2021 года благодаря вакцинации и формированию коллективного иммунитета.

«Я думаю, что к середине года практически мы забудем про пандемию (COVID-19. — RT)», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Малявин уточнил, что это может произойти из-за массовой вакцинации, а также большого количества переболевших.

По мнению специалиста, на создание противовирусного препарата прямого действия от коронавируса может уйти от пяти до десяти лет.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России коллективный иммунитет к COVID-19 может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от вируса.