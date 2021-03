«Успешно прошла открытое клиническое исследование»: вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять для лиц старше 60 лет

Роспотребнадзор сообщил, что вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение лицами старше 60 лет. Также стало известно о завершении второй фазы клинических исследований вакцины «Спутник Лайт». Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин выразил уверенность, что к осени в России может быть завершён основной объём массовой вакцинации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» оценил ситуацию с массовой вакцинацией от COVID-19 в России.

«Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объём массовой вакцинации завершить», — сказал Мишустин.

Накануне врио начальника управления организации госконтроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Алла Трапкова сообщила, что по состоянию на 1 марта в гражданский оборот в стране выпущено 7,885 млн комплектов доз вакцины «Спутник V» и 45 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

«В настоящее время проводится контроль недавно зарегистрированной вакцины «КовиВак» производства Института имени Чумакова, выпуск которой после успешного прохождения контролей ожидается во второй половине марта», — цитирует Трапкову РИА Новости.

По её словам, к маю ожидается, что общий объём производства составит более 50 млн комплектов вакцин: «Мы можем сказать, что план производства вакцин увеличивается с каждым месяцем».

Тем временем министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о завершении второй фазы клинических исследований однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

«Завершена вторая фаза клинических исследований, и сейчас они (результаты. — RT) направлены на экспертную оценку», — заявил Мурашко.

17 февраля специалисты центра Гамалеи получили от Минздрава разрешение на переход к третьей фазе испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Их окончание запланировано на 28 января 2022 года.

27 февраля в Москве привили первых участников исследования однокомпонентного препарата на основе «Спутника V».

Кроме того, по словам Мурашко, эксперты Минздрава завершили оценку вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор», для использования лицами от 60 лет.

Напомним, пострегистрационные клинические исследования «ЭпиВакКороны» на добровольцах пожилого возраста завершились в начале февраля.

«Вакцина «ЭпиВакКорона» успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

Также стало известно, что Росздравнадзор не получал сообщений о «непредвиденных нежелательных реакциях, не указанных в инструкциях по медицинскому применению» вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Между тем сообщается о новых побочных явлениях у вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna. Об этом говорится в письме американских медиков, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine. Согласно их утверждению, при изучении реакций на прививку у 30 тыс. человек у 12 пациентов спустя в среднем восемь дней были выявлены отложенные побочные эффекты — кожные воспаления.

«Все они появились рядом с местом инъекции после полного исчезновения начальных местных и системных симптомов, связанных с вакцинацией. В пяти случаях реакция представляла собой появление области пятен 3 степени (более 10 см в диаметре). У некоторых пациентов наблюдались сопутствующие системные побочные эффекты, из них у двоих были выявлены дополнительные кожные реакции... Симптомы держались от 2 до 11 дней (медианный срок — 6 дней)», — говорится в статье.

Добавим, что вакцина mRNA-1273 американской компании Moderna ещё в начале января получила одобрение на применение от лекарственного регулятора Европейского союза — Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Накануне Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения EMA приступил к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Оценка препарата будет проведена по установленным в Евросоюзе стандартам эффективности, безопасности и качества.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в беседе с RT выразил надежду на то, что в вопросе предоставления регистрационного разрешения не будет замешана политика.

«Главное, что процесс рассмотрения стартовал. Мы понимаем, что Европейское агентство по лекарственным средствам весьма компетентно, поэтому надеемся, что оценка будет основана на научных данных, а не на политике», — сказал Дмитриев.

По его словам, ЕС должен сам решить, «хочет ли он видеть «Спутник V» в своей стратегии вакцинирования». Он также указал на высокий спрос на российскую вакцину у других государств.

«Мы полностью открыты и считаем, что такие препятствия, как недоверие и всяческие усилия по лоббированию, направленные против «Спутника», которые мы наблюдаем, не сработают в свете нашей общей необходимости следовать путём спасения человеческих жизней. Думаю, всё больше политиков это понимают. Вместо того чтобы чинить препятствия для обеспечения возможности выбора вакцин, гораздо разумнее ускорить ход дела и придать ему импульс, чтобы добиться быстрого и оптимального рассмотрения всей информации», — констатировал гендиректор РФПИ.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 024 новых случая коронавируса. Были выписаны 15 464 пациента, 462 человека умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев коронавирусной инфекции с начала пандемии достигло 4 301 159. Выздоровел 3 885 321 человек, скончались 88 285.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (1757), Санкт-Петербурге (983) и Московской области (750).

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 112,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 539 тыс. человек.