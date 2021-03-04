Проведено более 112 млн тестов: в России выявили 11 385 новых случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа в России выявлено 11 385 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 4 290 135 случаев COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 3 869 857 человек. При этом в Санкт-Петербурге заявили о выходе на «высокое плато» по уровню заболеваемости, тогда как в Смоленской области продлили режим дистанционной работы для лиц старше 65 лет. Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории РФ не обнаружен нигерийский штамм SARS-CoV-2. Тем временем Федеральное медико-биологическое агентство завершило первый этап доклинических исследований собственной вакцины от COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявлено 11 385 новых случаев коронавирусной инфекции. Полностью выздоровели 16 123 человека. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 475 человек.

В Москве зарегистрировали 2150 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге — 986, в Московской области — 693. В остальных регионах менее 400 случаев.

Всего с начала пандемии в стране выявили 4 290 135 случаев COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 3 869 857 человек, зафиксировано 87 823 летальных исходов.

В Смоленской области до 18 марта продлён режим дистанционной работы для жителей старше 65 лет. Отметим, что в регионе по-прежнему запрещено проведение развлекательных мероприятий и приостановлена работа заведений общественного питания в ночное время.

В межведомственном координационном совете Санкт-Петербурга по противодействию распространению COVID-19 отметили, что уровень заболеваемости в городе замедлился до уровня «высокого плато», которое при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к увеличению заболевших коронавирусом. В связи с этим власти призывают горожан к участию в вакцинации.

«Имеется достаточное количество вакцины, запас её постоянно пополняется. Есть возможность получить прививку в выходной день и без предварительной записи», — говорится в информационной справке.

В то же время источник РИА Новости в правительстве Московской области сообщил, что до конца текущей недели в регионе планируют отменить ограничения на заполняемость театров и концертных залов.

Федеральное медико-биологическое агентство завершило первый этап доклинических испытаний собственной вакцины от COVID-19.

«Закончен первый этап скрининговых доклинических исследований (специфическая иммуногенность, активация гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичная безопасность), а также исследование по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева отмечала, что клинические исследования препарата планируют начать в июле.

На данный момент в России зарегистрировано три вакцины от коронавирусной инфекции — «Спутник V», которую разработали специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона», созданная ГНЦ «Вектор» в Новосибирской области, и препарат под названием «КовиВак», разработанный Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент выполнено свыше 112,1 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 343 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 545,9 тыс. человек.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека также отметили, что на территории страны не обнаружена «нигерийская» мутация коронавируса.

«В Российской Федерации организован молекулярно-генетический мониторинг штаммов SARS-CoV-2, пока «нигерийский» вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Нигерийский штамм COVID-19 впервые был обнаружен в декабре 2020 года. На данный момент он распространился по меньшей мере в 15 странах мира.

Ситуация в мире

Согласно последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено свыше 115 млн случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольшее число приходится на США (более 28,7 млн), Индию (11,1 млн) и Бразилию (10,7 млн). При этом от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, и сопутствующих заболеваний во всём мире умерли свыше 2,559 млн человек, в том числе 518 тыс. в США, 259 тыс. в Бразилии, 188 тыс. в Мексике и 157 тыс. в Индии.

Несмотря на то что Соединённые Штаты возглавляют рейтинг по числу заболевших COVID-19 и летальных исходов, власти штата Техас приняли решение об отмене масочного режима и возвращении предприятий к обычному режиму работы.

По мнению президента США Джо Байдена, подобные действия — большая ошибка.

«Послушайте. Надеюсь, к настоящему моменту все поняли: ношение масок влияет на ситуацию. Мы на пороге того, чтобы коренным изменить природу этого заболевания благодаря нашим возможностям по проведению вакцинации. Мы смогли проделать весь этот путь, так что к концу мая у нас будет достаточно доз, чтобы сделать прививку каждому американцу, каждому взрослому американцу. И меньше всего — меньше всего! — нам сейчас нужно неандертальское мышление», — сказал он, комментируя решение техасских властей.

Джо Байден — о решении властей штата Техас отменить масочный режим

Между тем в Германии власти сообщили о том, что с 8 марта в федеральных землях с низкой заболеваемостью коронавирусом будут ослаблять действующие ограничительные меры. Речь идёт об открытии розничных магазинов, заведений сферы культуры и отдыха (музеи, зоопарки, ботанические сады). Также послабление затронет ограничения на социальные контакты. При этом общенациональный режим ограничительных мер в ФРГ будет действовать как минимум до 28 марта.