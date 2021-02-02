В ФМБА назвали сроки начала клинических испытаний вакцины от COVID-19
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«Она (вакцина. — RT) находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдём (где-то, наверное, с июля) на клинические исследования», — приводит РИА Новости её слова на научном совете телеканала «Доктор».
Яковлева уточнила, что вакцина агентства будет давать и гуморальный, и клеточный иммунитет.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что ведомство разработало и запатентовало два уникальных, не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса.