В ФМБА назвали сроки начала клинических испытаний вакцины от COVID-19

Клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которую разрабатывают в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), планируют начать в июле. Об этом сообщила первый заместитель руководителя ФМБА Татьяна Яковлева.

«Она (вакцина. — RT) находится в доклинике, я думаю, что в скором времени мы перейдём (где-то, наверное, с июля) на клинические исследования», — приводит РИА Новости её слова на научном совете телеканала «Доктор».

Яковлева уточнила, что вакцина агентства будет давать и гуморальный, и клеточный иммунитет.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что ведомство разработало и запатентовало два уникальных, не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса.