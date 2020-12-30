ФМБА разработало два уникальных препарата от коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что ведомство разработало и запатентовало два уникальных, не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса.

Об этом она сказала в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Кроме того, агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата. Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, первый препарат — «этиотропный, влияющий непосредственно на вирус». Она отметила, что «фактически это антидот для коронавирусной инфекции». Доклинические исследования показали полную безопасность препарата и эффективность, превышающую 99%. Она отметила, что подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования.

Скворцова рассказала, что второй препарат — «профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции». Он уже прошёл клинические исследования и сейчас проходит последнюю стадию регистрации.

Также Скворцова заявила, что ведомство планирует в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса.