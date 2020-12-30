ФМБА разработало два уникальных препарата от коронавируса

Короткая ссылка
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что ведомство разработало и запатентовало два уникальных, не имеющих аналогов лекарственных препарата от коронавируса.
ФМБА разработало два уникальных препарата от коронавируса
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

Об этом она сказала в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Кроме того, агентство разработало и запатентовало два лекарственных препарата. Оба уникальные, не имеющие аналогов в мире», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, первый препарат — «этиотропный, влияющий непосредственно на вирус». Она отметила, что «фактически это антидот для коронавирусной инфекции». Доклинические исследования показали полную безопасность препарата и эффективность, превышающую 99%. Она отметила, что подготовлено досье для получения разрешения на клинические исследования.

Скворцова рассказала, что второй препарат — «профилактирующий или угнетающий цитокиновую реакцию при самых сложных формах коронавирусной инфекции». Он уже прошёл клинические исследования и сейчас проходит последнюю стадию регистрации.

Также Скворцова заявила, что ведомство планирует в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить