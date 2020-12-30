Скворцова рассказала о доклинических испытаниях вакцины ФМБА

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что ведомство планирует в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса.
Скворцова рассказала о доклинических испытаниях вакцины ФМБА
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

По её словам, в настоящее время ФМБА разрабатывает рекомбинантную вакцину, «действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет».

Скворцова отметила, что на фазе доклинических исследований получена эффективно работающая рецептура.

«Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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