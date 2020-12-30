Скворцова рассказала о доклинических испытаниях вакцины ФМБА
- РИА Новости
Об этом она рассказала в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
По её словам, в настоящее время ФМБА разрабатывает рекомбинантную вакцину, «действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет».
Скворцова отметила, что на фазе доклинических исследований получена эффективно работающая рецептура.
«Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические», — цитирует её РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».