Скворцова рассказала о доклинических испытаниях вакцины ФМБА

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что ведомство планирует в I квартале 2021 года завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавируса.

Об этом она рассказала в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

По её словам, в настоящее время ФМБА разрабатывает рекомбинантную вакцину, «действие которой реализуется не через антителообразование преимущественно, а через клеточный иммунитет».

Скворцова отметила, что на фазе доклинических исследований получена эффективно работающая рецептура.

«Мы очень надеемся в первом квартале следующего года завершить доклинические исследования и войти уже в клинические», — цитирует её РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».