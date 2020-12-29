Попова рассказала о темпах производства вакцины «ЭпиВакКорона»
- РИА Новости
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«Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, учёные и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины», — цитирует её ТАСС.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал о планах поставок вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в регионы.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.