Попова рассказала о темпах производства вакцины «ЭпиВакКорона»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

«Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, учёные и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал о планах поставок вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в регионы.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.