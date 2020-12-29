Попова рассказала о темпах производства вакцины «ЭпиВакКорона»

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Полный контакт» на радио «Вести ФМ» рассказала о темпах производства вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».
Попова рассказала о темпах производства вакцины «ЭпиВакКорона»
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Выпуск вакцины превышает запланированный. Наши коллеги, учёные и производители очень стараются, чтобы было максимально возможно доступным количество вакцины», — цитирует её ТАСС.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал о планах поставок вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в регионы.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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