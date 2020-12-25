Мишустин рассказал о планах поставок «ЭпиВакКороны» в регионы

Российский премьер Михаил Мишустин рассказал о планах поставок вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в регионы.

«В регионы поставлено более семи тысяч доз, ещё более 14 тыс. будет, соответственно, доставлено до конца года, а к февралю в медицинские организации, мы считаем, должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тыс. доз», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все участники испытаний старше 60 лет.

Также сообщалось, что постклинические испытания «ЭпиВакКороны» планируется завершить в январе 2021 года.