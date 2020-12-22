«ЭпиВакКороной» привили всех участников испытаний старше 60 лет
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Об этом сообщает ТАСС.
«В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привиты 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все добровольцы чувствуют себя хорошо. К настоящему моменту каких-либо нежелательных последствий не выявлено.
Ранее сообщалось, что постклинические испытания «ЭпиВакКороны» планируется завершить в январе 2021 года.