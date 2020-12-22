«ЭпиВакКороной» привили всех участников испытаний старше 60 лет

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что первую дозу вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» получили все участники испытаний старше 60 лет.

Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора первой дозой вакцины привиты 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все добровольцы чувствуют себя хорошо. К настоящему моменту каких-либо нежелательных последствий не выявлено.

Ранее сообщалось, что постклинические испытания «ЭпиВакКороны» планируется завершить в январе 2021 года.