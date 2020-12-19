Назван возможный срок иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»

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Иммунитет от коронавирусной инфекции после получения вакцины «ЭпиВакКорона», предположительно, может сохраняться как минимум в течение полугода, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.
Назван возможный срок иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКороной»
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

«Исследования на лабораторных животных, в том числе на низших приматах, показали, что надёжная защита формируется минимум на шестимесячный период после вакцинации», — цитирует его ТАСС в фильме Наили Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Постклинические испытания «ЭпиВакКороны», в рамках которых первым компонентом уже привиты 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, планируется завершить в январе.

11 декабря вакцина центра «Вектор» от коронавируса поступила в гражданский оборот.

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