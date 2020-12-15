Роспотребнадзор рассказал о самочувствии испытывающих «ЭпиВакКорону»
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«Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» благодаря своим условиям хранения может быть доставлена в самые отдалённые населённые пункты страны.
11 декабря стало известно, что вакцина центра «Вектор» от коронавируса поступила в гражданский оборот.