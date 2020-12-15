Роспотребнадзор рассказал о самочувствии испытывающих «ЭпиВакКорону»

В рамках пострегистрационных исследований вакцины «ЭпиВакКорона» привиты первым компонентом 1316 добровольцев старше 18 лет и 122 добровольца старше 60 лет, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» благодаря своим условиям хранения может быть доставлена в самые отдалённые населённые пункты страны.

11 декабря стало известно, что вакцина центра «Вектор» от коронавируса поступила в гражданский оборот.