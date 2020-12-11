Попова: «ЭпиВакКорона» может быть доставлена в любой уголок России

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Вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» благодаря своим условиям хранения может быть доставлена в самые отдалённые населённые пункты страны, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: «ЭпиВакКорона» может быть доставлена в любой уголок России
  • © Пресс-служба Роспотребнадзора

Об этом она рассказала в ходе встречи с производителями российских вакцин от коронавируса «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» под председательством премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Вакцина может быть доставлена в любой уголок России, даже в самое отдалённое село, температура хранения у неё от +2 до +8 °C. И это позволяет нам использовать существующую холодовую цепь для доставки вакцины и обеспечить все логистические процессы», — сказала Попова.

Ранее стало известно, что вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная научным центром «Вектор», поступила в гражданский оборот.

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