Вакцина «Вектора» от коронавируса поступила в гражданский оборот

Вакцина центра «Вектор» от коронавируса поступила в гражданский оборот. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с премьером Михаилом Мишустиным.

«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор». Вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — сказала Попова.

По её словам, три тысячи добровольцев в пяти субъектах России прививают «ЭпиВакКороной» в рамках третьего этапа испытаний.

«Вместе с этим вакцина поступила в гражданский оборот, и всем, кто прививается, выдаются специальные памятки ровно для того, чтобы обратить внимание на правила поведения», — добавила Попова.

Она рассказала, что «первые серии» вакцины поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула, Новосибирск.

Ранее в центре «Вектор» сообщили, что разработали тест-систему для выявления антител у прошедших вакцинацию от коронавируса.