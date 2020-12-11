Вакцина «Вектора» от коронавируса поступила в гражданский оборот
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«Вышла в гражданский оборот и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор». Вакцина имеет название «ЭпиВакКорона», — сказала Попова.
По её словам, три тысячи добровольцев в пяти субъектах России прививают «ЭпиВакКороной» в рамках третьего этапа испытаний.
«Вместе с этим вакцина поступила в гражданский оборот, и всем, кто прививается, выдаются специальные памятки ровно для того, чтобы обратить внимание на правила поведения», — добавила Попова.
Она рассказала, что «первые серии» вакцины поставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тула, Новосибирск.
Ранее в центре «Вектор» сообщили, что разработали тест-систему для выявления антител у прошедших вакцинацию от коронавируса.