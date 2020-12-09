«Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у привившихся

Научный центр «Вектор» разработал тест-систему для выявления антител у прошедших вакцинацию от коронавируса.

«Был разработан набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, который является эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации. Данная тест-система зарегистрирована должна быть в течение дня», — приводит ТАСС слова гендиректора организации Рината Максютова.

В Роспотребнадзоре сообщали, что для объективной оценки уровня иммунитета после вакцинации препаратом «Вектора» будут использоваться особые тесты, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определённым участкам поверхностного белка коронавируса.

Также в Роспотребнадзоре заявили о двух сценариях развития ситуации с COVID-19.