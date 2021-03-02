Минимальное значение с начала октября: за сутки в России выявили 10 565 новых случаев коронавируса

За прошедшие 24 часа в России выявлено 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции. Это минимальное суточное значение с 4 октября. С начала пандемии в стране зафиксировано 4 268 215 случаев COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 3 838 040 человек. Тем временем в России продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Минцифры РФ подготовило порядок, который позволит получить результаты вакцинации, а также тестов на коронавирус на портале госуслуг.

За прошедшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавирусной инфекции. Это минимальное суточное значения с 4 октября. Также за сутки полностью выздоровели 14 966 человек. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончался 441 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 4 268 215 случаев COVID-19. За весь период наблюдений выздоровели 3 838 040 человек, зафиксировано 86 896 летальных исходов.

В Москве выявлено 1277 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге — 937, в Московской области — 617.

По данным Роспотребнадзора, за всё время наблюдений выполнено свыше 111,5 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 203 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 555 111 человек.

В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Минцифры РФ разработало проект постановления, который позволит пользователям портала госуслуг получить результаты вакцинации и тестов на антитела в личном кабинете портала.

Согласно разработанному ведомством документу, выполняющие тесты организации должны будут с согласия физлица передавать результаты в специальный Референс-центр. Оттуда данные поступят в Роспотребнадзор, после чего ведомство должно обеспечить обмен этими сведениями с порталом госуслуг.

Формирование иммунитета

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России может быть сформирован в августе 2021 года при условии сохранения существующих темпов вакцинации от COVID-19, считает российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Она полагает, что для определения сроков достижения коллективной иммунитета в России была разработана специальная эпидемиолого-математическая модель, которая учитывает ситуацию в каждом регионе и в целом по стране.

«Сейчас мы исходим из того, что если вакцинация происходит такими темпами, как она идёт сейчас, если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы как страна достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года», — сообщила она в интервью ТАСС.

При этом, по мнению Голиковой, это может произойти и раньше. Вице-премьер отметила, что уровень заболеваемости коронавирусом хоть и обнадёживающе снижается, но по-прежнему остаётся достаточно серьёзным.

Врачи, в свою очередь, полагают, что коллективного иммунитета на уровне 60% можно достичь до второй половины 2021 года. Об этом высказался кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, коллективный иммунитет может формироваться по двум механизмам, первый из которых — реальная встреча человека с вирусом или перенесённое заболевание с бессимптомным носительством.

«Второе — это вакцинация. Темпы вакцинации на данный момент демонстрируют, что вакцинировано чуть больше двух процентов населения, и это где-то около месяца массовой вакцинации», — цитирует Вознесенского РИА Новости.

Он добавил, что при наращивании темпов вакцинации образуется большее число людей, не восприимчивых к коронавирусу. Вместе с тем, отметил эксперт, для оценки коллективного иммунитета необходимы популяционные исследования на наличие антител у жителей разных регионов.

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Вознесенский пояснил, что ранее власти Москвы заявили о наличии антител у 50-60% жителей города, позднее Роспотребнадзор привёл аналогичные цифры. Он также упомянул, что схожие данные по крупным городам опубликовала одна из коммерческих лабораторий.

«Если брать за основу вот эти три источника, есть вероятность, что у нас иммунитет сформируется несколько раньше, чем вторая половина 2021 года», — заключил он.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается 113,9 млн подтверждённых случаев коронавируса. От последствий заболевания скончались свыше 2,5 млн человек. Американский Университет Джонса Хопкинса, также ведущий статистику заболеваемости, оценивает число случаев COVID-19 в мире в 114,5 млн. По мнению организации, от коронавируса также скончались более 2,5 млн человек.

В ВОЗ назвали преждевременными заявления о скором окончании борьбы с коронавирусом. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что вакцинация постепенно начинает оказывать влияние на коронавирус, однако о завершениии противостояния пандемии в текущем году пока рано.

Схожей точки зрения придерживается и главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан. По её мнению, на данный момент организация рассчитывает, что к концу года вакцинация позволит сократить число случаев госпитализации, смертей и случаев тяжелого течения заболевания.