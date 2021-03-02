В Минобороны рассказали о ходе вакцинации от COVID-19 среди военных

Первым компонентом российской вакцины от коронавируса «Спутник V» привиты более 286 тысяч военнослужащих Вооружённых сил России. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«К настоящему времени добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли свыше 286 тысяч военнослужащих ВС России», — приводит РИА Новости сообщение.

В Минобороны уточнили, что в рамках подготовки к проведению парада, посвящённого 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, также продолжается добровольная вакцининация военнослужащих парадных расчётов.

Как отмечается, все мероприятия по иммунизации военнослужащих из состава пеших и механизированных колонн будут завершены до 25 марта.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие помогают в борьбе с распространением COVID-19 в 43 российских регионах.