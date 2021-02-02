Шойгу рассказал о помощи военных в борьбе с COVID-19 в регионах России

Военнослужащие помогают в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 российских регионах. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«С первых дней пандемии вооружённые силы привлекались к оказанию помощи гражданскому здравоохранению. Продолжаем оказывать её и сейчас. В 43 регионах местное население получает уход и необходимое лечение в военных госпиталях», — приводит РИА Новости его слова на селекторном совещании в Минобороны.

Шойгу отметил, что эпидемиологическая обстановка в российской армии находится под контролем.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.