В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
- РИА Новости
«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 178 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 27 798», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 102 649 военнослужащих.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.