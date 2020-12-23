В Ялте и Симферополе развернут госпитали МО для борьбы с коронавирусом

В Ялте и Симферополе в ближайшее время будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил российский президент Владимир Путин.

«К сожалению, в Крыму мы наблюдаем рост заболевших коронавирусной инфекцией... В ближайшие дни в Ялте и Симферополе будут развёрнуты два госпиталя Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Крыму, на Чукотке, а также во Владимирской и в Астраханской областях сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в Крыму в феврале и марте 2021 года.

Агентство «Крыминформ» также передавало, что глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в регионе.