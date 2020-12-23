В Ялте и Симферополе развернут госпитали МО для борьбы с коронавирусом

Короткая ссылка
В Ялте и Симферополе в ближайшее время будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил российский президент Владимир Путин.
В Ялте и Симферополе развернут госпитали МО для борьбы с коронавирусом
  • ©Илья Питалев
  • РИА Новости

«К сожалению, в Крыму мы наблюдаем рост заболевших коронавирусной инфекцией... В ближайшие дни в Ялте и Симферополе будут развёрнуты два госпиталя Министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Крыму, на Чукотке, а также во Владимирской и в Астраханской областях сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в Крыму в феврале и марте 2021 года.

Агентство «Крыминформ» также передавало, что глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить