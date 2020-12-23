В Крыму предложили ввести новые меры по коронавирусу

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская предложила ввести в преддверии новогодних праздников дополнительные ограничительные меры по коронавирусу в регионе.
В Крыму предложили ввести новые меры по коронавирусу
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«В преддверии новогодних праздников… мы вчера это обговаривали: будет необходимо введение новых ограничительных мероприятий. Я не буду их озвучивать, они найдут отражение в указе», — цитирует «Крыминформ» Пеньковскую.

Она также заявила, что в 17 крымских школах 23 класса закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

Как сообщает «Крым 24», по словам Пеньковской, за текущую неделю зафиксировали 71 случай заболевания коронавирусом среди учителей и учащихся. На прошлой неделе был 51 такой случай.

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