В Крыму прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в феврале

В Крыму пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в феврале и марте 2021 года, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Сегодня у нас около 350 заболевших в день. Мы с коллегами считаем, что пик — это 500 заболевших в сутки. Мы к нему готовимся. Пик — февраль-март, мы планируем, что он будет», — цитирует его в эфире телеканала «Крым 24» РИА Новости.

По словам главы Крыма, в настоящее время в регионе идёт подготовка к данной ситуации.

Аксёнов уточнил, что прогноз сделан на основе данных специалистов Крымского федерального университета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Крыму, на Чукотке, а также во Владимирской и Астраханской областях сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.