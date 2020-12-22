В Крыму прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в феврале

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В Крыму пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидается в феврале и марте 2021 года, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в феврале
  • Reuters

«Сегодня у нас около 350 заболевших в день. Мы с коллегами считаем, что пик — это 500 заболевших в сутки. Мы к нему готовимся. Пик — февраль-март, мы планируем, что он будет», — цитирует его в эфире телеканала «Крым 24» РИА Новости.

По словам главы Крыма, в настоящее время в регионе идёт подготовка к данной ситуации.

Аксёнов уточнил, что прогноз сделан на основе данных специалистов Крымского федерального университета.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Крыму, на Чукотке, а также во Владимирской и Астраханской областях сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

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