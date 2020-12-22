Роспотребнадзор назвал регионы в стадии роста заболеваемости COVID-19
- Reuters
На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое провёл глава правительства России Михаил Мишустин, Попова отметила, что в целом по стране наблюдаются общие признаки стабилизации ситуации.
В частности, темпы прироста случаев коронавируса за неделю по стране снизились и составляют 1, а в 46 регионах — менее 1.
При этом в четырёх регионах России продолжается рост заболеваемости COVID-19, добавила Попова.
«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ», — рассказала она.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в указанных регионах «малые цифры», «но вместе с тем ситуация остаётся напряжённой».
Ранее Попова в беседе с kp.ru рассказала, что самая сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в Карелии, Архангельской области и Коми, а самая стабильная — в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.