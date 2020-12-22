Роспотребнадзор назвал регионы в стадии роста заболеваемости COVID-19

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В Крыму, на Чукотке, а также во Владимирской и Астраханской областях сохраняется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Роспотребнадзор назвал регионы в стадии роста заболеваемости COVID-19
  • Reuters

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое провёл глава правительства России Михаил Мишустин, Попова отметила, что в целом по стране наблюдаются общие признаки стабилизации ситуации.

В частности, темпы прироста случаев коронавируса за неделю по стране снизились и составляют 1, а в 46 регионах — менее 1.

При этом в четырёх регионах России продолжается рост заболеваемости COVID-19, добавила Попова.

«В стадии продолжающегося роста находятся четыре субъекта. Это Республика Крым, Владимирская область, Астраханская область и Чукотский автономный округ», — рассказала она.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в указанных регионах «малые цифры», «но вместе с тем ситуация остаётся напряжённой».

Ранее Попова в беседе с kp.ru рассказала, что самая сложная ситуация с коронавирусом наблюдается в Карелии, Архангельской области и Коми, а самая стабильная — в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.

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