«Без побочных эффектов»: директор центра им. Чумакова об особенностях новой российской вакцины от COVID-19

Новая российская вакцина «КовиВак» не имеет противопоказаний и других побочных эффектов. Об этом в интервью RT рассказал директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. По мнению специалиста, разработанный в этом учреждении иммунобиологический препарат относится к классическим цельновирионным инактивированным вакцинам. «КовиВак» благополучно прошёл ускоренную регистрацию и две стадии клинических испытаний, а для его быстрого ввода в гражданский оборот создана отдельная производственная линия, которая способна выпускать около 500 тыс. вакцин ежемесячно.

— Айдар Аратович, расскажите, пожалуйста, в чём принципиальное отличие вашей вакцины?

— Наверное, правильнее говорить, чем отличаются другие вакцины от нашей. Вакцина Центра Чумакова — наиболее классическая вакцина, которая используется во всём мире. Не данная вакцина, а платформа, которая с ней связана. Почти 100% вакцин используют метод инактивированной либо живой вакцины, когда в состав входит цельный вирус. В нашем случае мы использовали инактивацию, убийство вируса. Итак, мы имеем дело с инактивированной цельновирионной вакциной.

— Не могли бы вы подробнее рассказать о принципе работы вакцины?

— По сути, инактивированная цельновирионная вакцина — искусственное моделирование процесса, который происходит при заражении. Внедряется вирус, организм отвечает на это своими системами контроля, начинает с ним бороться. По такому же принципу относительно прирученный, либо убитый, либо ослабленный вирус и используется в этой системе, входит в состав вакцины. Организм сначала получает сигнал о том, что он может в будущем столкнуться с таким объектом. Затем через две недели он получает дополнительный сигнал, который позволяет в большей степени мобилизовать защитные силы. И будет готов к возможному столкновению с инфекцией.

— Сколько заняла разработка вакцины? Расскажите про её испытания.

— Почти год, и это очень маленький срок. Основным этапом разработки является выделение вируса. С этим наши сотрудники работали в различных лечебных учреждениях, где брали кровь от больных и тестировали на присутствие вируса.

Один из вирусов, один из штаммов одного из больных, оказался в большей степени приручаем и начал жить на наших клетках Vero, которые являются одной из составных частей нашей платформы. Создалась возможность его культивировать. В результате происходит наработка вируса, затем его убийство — инактивация. Мы получаем линейку, промышленный штамм вируса, он у нас депонирован в международной системе. И теперь можем время от времени брать какое-то количество этого штамма и ставить новые партии нашей вакцины.

После всех этих этапов идут две большие стадии. Это стадия доклинических и стадия клинических испытаний. Доклиническая стадия — это эксперименты на животных. Клиническая — исследования на добровольцах. Мы таких две стадии прошли, получили регистрационное удостоверение в ходе второй фазы клинических исследований. Нам ещё предстоит третья стадия, третья фаза клинических испытаний, когда происходит наработка значительного количества материала.

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки имени М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

В первых фазах нам надо было доказать самое главное — что (препарат. — RT) безвреден, и второе — что существуют определенные иммунологические реакции, то есть мы можем документировать наличие иммунологической эффективности, наработку антител. Теперь предстоит третий этап, на который мы готовим документы, и надеемся на положительное решение. После чего уже пойдёт несколько тысяч человек, и мы уже сможем говорить об эффективности, о протективности: сколько людей заболеют в группе привитых и непривитых.

Самое главное, на сегодняшний день у нас есть препарат, который не имеет побочных эффектов. У всех наших добровольцев нет побочных реакций. Может быть нежелательная болезненность в месте укола, с которой люди в общем справляются.

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— Вы тестировали, как ваша вакцина поведёт себя при встрече с разными штаммами коронавируса?

— Поскольку мы говорим о цельновирионной вакцине, изменение генного состава, или то, что вы называете отдельными штаммами, оно незначительно, это доли процентов. Поэтому трудно ожидать какой-то неспособности цельновирионной вакцины справляться с новыми штаммами при таких небольших исключениях.

— После завершения третьей фазы испытаний вы планируете публикации в западных журналах, чтобы именно западная аудитория поверила, что ваша вакцина максимально эффективна?

— Нам не надо доказывать престиж института и той продукции, которую он делает. Институту уже 60 лет. Это победы над полиомиелитом и жёлтой лихорадкой. Имя не нуждается в каких-то продвижениях, поэтому наши научные публикации идут спокойно, параллельно с нашей работой. Да, мы готовим сейчас статьи, и для этого не обязательно ждать третьей фазы.

Надо было сделать (вакцину. — RT) очень быстро, всё-таки эпидемия, состояние околовоенное. Поэтому весь наш ресурс был брошен ни то, чтобы запустить вакцину в гражданский оборот. Думаю, в течение ближайших двух-трёх месяцев будут опубликованы работы как в российских журналах, так и в зарубежных.

— Когда ждать вакцину Центра Чумакова в гражданском обороте?

— Точка регистрации нами была осуществлена одновременно с готовностью площадки для производства. 20-го числа у нас произошла регистрация, 28 дней занимает контроль качества. Соответственно, ориентировочно 20 марта в гражданский оборот поступит первая партия.

По данным директора Центра им. Чумакова, первые партии вакцины «КовиВак» поступят в оборот в конце марта 2021 года

РИА Новости

© ФНЦИ и разработки им. М. П. Чумакова

— Сколько будет необходимо уколов?

— Будет два укола. И это связано не с вакциной, а с особенностями организма, которому надо предъявить какой-то объект, а потом усилить действие повторным знакомством.

— Какие могут быть противопоказания? Кому можно будет делать вакцину, а кому нежелательно?

— У нас нет никаких противопоказаний. И наш опыт с этой платформой говорит о том, что нет противопоказаний. Она очень нежная. Порядка 300 человек у нас уже прошло, и мы не имеем никаких побочных эффектов, кроме местной болезненности.

Другой вопрос: есть определенные сопутствующие заболевания, которые в принципе не способствуют хорошей иммунологической реакции. Это и пожилые люди, люди с сахарным диабетом. Вполне возможно, что в третьей фазе, когда мы будем именно выделять группы с сопутствующими заболеваниями, у нас и получится ситуация, при которой мы поймем, как те или другие группы реагируют. И думаю, что скорее будет идти речь не о противопоказаниях, а о необходимости дополнительных инъекций.

— Ваш центр запустил отдельную линию, которая будет производить исключительно вакцину от COVID-19. Сколько вакцин вы можете производить в день, в месяц, в неделю?

— Предполагаем сделать до конца года порядка 10 млн вакцин. Примерно полмиллиона в месяц. И выпуск планируем увеличить.

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