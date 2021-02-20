«Показала безопасность и эффективность»: в России зарегистрирована третья вакцина от COVID-19

В России зарегистрирована третья по счёту вакцина от COVID-19. Препарат под названием «КовиВак» создан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. В Минздраве отметили, что в ходе клинических испытаний вакцина показала безопасность и эффективность. Как полагают эксперты, защита от коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «КовиВак» будет длиться как минимум год.

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Хочу начать с очень хорошей новости. Мы сегодня фиксируем то, что зарегистрирована третья вакцина — «КовиВак», её разработал центр имени Чумакова», — сказал глава российского правительства на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.

По словам премьера, первые 120 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта. Разработчик также планирует выйти на международные рынки.

Как добавил премьер, к настоящему времени в регионах РФ открыто уже более 4 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса.

«Во всех субъектах Российской Федерации открыто более 4 тыс. пунктов вакцинации», — сказал он. Мишустин отметил, что в отдалённых местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который довозит людей.

Напомним, что речь идёт о третьей по счёту вакцине от COVID-19, разработанной в России. Ранее в стране зарегистрировали препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». По оценкам Мишустина, производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

О начале клинических испытаний «КовиВака» стало известно в начале октября 2020 года. Как рассказали представители центра имени Чумакова, речь идёт о цельновирионной инактивированной вакцине, в которой использован целый инактивированный (т. е. убитый) вирус SARS-CoV-2.

Организм способен распознать и запомнить его антигенный состав и в будущем при контакте с коронавирусом реагировать на все его проявления, пояснил гендиректор центра Айдар Ишмухаметов в интервью «Российской газете».

По словам главы Миндрава Михаила Мурашко, вакцина «КовиВак» в ходе клинических исследований показала безопасность и эффективность. Он добавил, что широкомасштабные исследования препарата продолжатся на пострегистрационном этапе.

Кроме того, глава центра имени Чумакова рассказал, что клинические исследования «КовиВака» на детях и пожилых старше 60 лет планируют начать в апреле в рамках третьей фазы испытаний.

В свою очередь, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал о разнице между вакцинами «КовиВак» и «Спутник V».

«Вакцина «Спутник V» — это вакцина векторная. Она сделана по форме аденовируса... Третья наша вакцина («КовиВак». — RT) — это вакцина цельновирионная. Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — цитирует телеканал «360» Альтштейна.

Специалист подчеркнул, что цельновирионные вакцины хорошо известны в мире. Первый препарат от коронавируса по такому принципу был создан в Китае ещё весной 2020 года.

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Говоря об эффективности препарата, врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что, предположительно, защита от коронавирусной инфекции после вакцинации препаратом «КовиВак» будет длиться как минимум год.

«Иммунитет на эту вакцину будет вырабатываться, скорее всего, по нескольким звеньям иммунного ответа: и антитела будут вырабатываться, и клетки памяти будут вырабатываться», — приводит его слова РИА Новости.

Последние данные о заболеваемости COVID-19 в РФ

За прошедшие 24 часа в России выявлено 12 953 новых случая коронавирусной инфекции. За это время от COVID-19 полностью выздоровели 17 484 человека. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, за сутки скончались 480 человек.

С начала пандемии в России выявлено 4 151 984 случая COVID-19 в 85 регионах. За это время выздоровели 3 697 433 человека, зафиксировано 82 876 летальных исходов.

В Москве зафиксировано 1623 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным столичного оперштаба, за сутки в городе госпитализирован 831 человек, скончались 58 пациентов. Добавим, что после Москвы наибольшее количество случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге (1092) и Подмосковье (690).

По данным Роспотребнадзора, к настоящему времени выполнено свыше 108,7 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 365 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 597 442 человека.