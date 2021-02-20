Голикова назвала долю вакцинированных от COVID-19 лиц старше 60 лет

В России на текущий момент доля вакцинированных от коронавирусной инфекции пожилых старше 60 лет составляет 45%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросу обращения вакцин против COVID-19.

По её словам, в настоящее время в стране открыто 4129 пунктов вакцинации от коронавируса.

«На сегодняшний день в целом по России доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%», — отметила Голикова.

Она добавила, что этого пока недостаточно, и призвала регионы наращивать работу в данном направлении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».