Голикова назвала долю вакцинированных от COVID-19 лиц старше 60 лет
- РИА Новости
По её словам, в настоящее время в стране открыто 4129 пунктов вакцинации от коронавируса.
«На сегодняшний день в целом по России доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%», — отметила Голикова.
Она добавила, что этого пока недостаточно, и призвала регионы наращивать работу в данном направлении.
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».