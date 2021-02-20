Мурашко рассказал о клинических испытаниях вакцины «КовиВак»
- РИА Новости
Он отметил, что Минздрав принял решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса «КовиВак».
«В ходе клинических исследований на добровольцах вакцина показала безопасность и эффективность», — цитирует его РИА Новости.
Мурашко добавил, что широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.
По словам министра, вакцина создана по классической технологии, она содержит инактивированный вирус.
Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.