Вирусолог сравнил вакцины «КовиВак» и «Спутник V»

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сравнил вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» и «Спутник V».

«Вакцина «Спутник V» — это вакцина векторная. Она сделана по форме аденовируса... Третья наша вакцина («КовиВак». — RT) — это вакцина цельновирионная. Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — цитирует телеканал «360» Альтштейна.

Специалист подчеркнул, что цельновирионные вакцины хорошо известны в мире. Первый препарат по такому принципу был создан в Китае ещё весной 2020 года.

Как сообщалось ранее, в России зарегистрировали вакцину от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.