В Минздраве назвали условия хранения вакцины от коронавируса «КовиВак»

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Вакцина от коронавируса производства центра Чумакова «КовиВак» может храниться при температуре +2…+8 °С в течение полугода, следует из данных реестра Минздрава России.
В Минздраве назвали условия хранения вакцины от коронавируса «КовиВак»
  • РИА Новости

«Срок годности: шесть месяцев. Условия хранения: при температуре +2…+8 °С. Не замораживать», — приводит данные из регистрационного удостоверения вакцины ТАСС.

Регистрационное удостоверение выдано вакцине сроком до 1 января 2022 года.

20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.

В октябре директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что разработанная «живая» вакцина от COVID-19 способна обеспечить длительную защиту.

В конце января 2021 года Минздрав одобрил хранение вакцины центра Гамалеи «Спутник V» от коронавируса при температуре +2…+8 °С в течение двух месяцев. На рынок также поступает вакцина «Спутник V» с режимом хранения -18 °C.

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