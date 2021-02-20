Исследования вакцины «КовиВак» на детях и пожилых начнут в апреле

Клинические исследования «КовиВак», третьей российской вакцины от коронавируса, на детях и пожилых старше 60 лет планируют начать в апреле в рамках третьей фазы испытаний, сообщил гендиректор научного центра имени Чумакова член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Минздрав зарегистрировал вакцину «КовиВак», и мы планируем, что в рамках третьей фазы в апреле текущего года начнём клинические исследования нашей вакцины для детей и для людей старше 60 лет», — цитирует его ТАСС.

20 февраля вакцину «КовиВак» зарегистрировали в России.

В начале февраля государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования второй российской вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» — среди пожилых людей.