«Вектор» завершил клинические исследования вакцины среди пожилых

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 среди пожилых людей.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+. Как известно, в случае с COVID-19 это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия передала Белоруссии вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».