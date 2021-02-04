«Вектор» завершил клинические исследования вакцины среди пожилых

Короткая ссылка
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 среди пожилых людей.
«Вектор» завершил клинические исследования вакцины среди пожилых
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству ГНЦ «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«В настоящее время, буквально несколько дней назад, мы завершили пострегистрационные клинические исследования на добровольцах возрастной группы 60+. Как известно, в случае с COVID-19 это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия передала Белоруссии вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить