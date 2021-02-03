Россия передала Белоруссии вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Россия передала Белоруссии вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова после встречи с белорусским премьером Романом Головченко.

«Сегодня в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы я передала вакцину «ЭпиВакКорона», которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь», — цитирует ТАСС Попову.

По её словам, белорусской стороне также передана новая тест-система для выявления коронавируса.

Ранее вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в Туркменистане.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, по итогам первой и второй фаз исследований иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составила 100%.