В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину «ЭпиВакКорона»
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Соответствующее свидетельство российской вакцине выдал центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Минздраве Туркменистана.
До этого был проведён экспертный анализ фармакологическим комитетом центра.
Как уточнили в правительстве Туркменистана, теперь в стране разрешается закупка и использование второй российской вакцины от коронавируса.
Ранее Минздрав Туркменистана выдал сертификат о регистрации российской вакцины «Спутник V».
В октябре вторая российская вакцина против COVID-19, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», была зарегистрирована в России.
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от коронавируса.