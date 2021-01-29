В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину «ЭпиВакКорона»

В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», сообщает сайт Orient со ссылкой на правительство республики.

Соответствующее свидетельство российской вакцине выдал центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Минздраве Туркменистана.

До этого был проведён экспертный анализ фармакологическим комитетом центра.

Как уточнили в правительстве Туркменистана, теперь в стране разрешается закупка и использование второй российской вакцины от коронавируса.

Ранее Минздрав Туркменистана выдал сертификат о регистрации российской вакцины «Спутник V».

В октябре вторая российская вакцина против COVID-19, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», была зарегистрирована в России.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от коронавируса.