В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину «ЭпиВакКорона»

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В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», сообщает сайт Orient со ссылкой на правительство республики.
В Туркменистане зарегистрировали российскую вакцину «ЭпиВакКорона»
  • © РИА Новости / Михаил Голенков

Соответствующее свидетельство российской вакцине выдал центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Минздраве Туркменистана.

До этого был проведён экспертный анализ фармакологическим комитетом центра.

Как уточнили в правительстве Туркменистана, теперь в стране разрешается закупка и использование второй российской вакцины от коронавируса.

Ранее Минздрав Туркменистана выдал сертификат о регистрации российской вакцины «Спутник V».

В октябре вторая российская вакцина против COVID-19, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», была зарегистрирована в России.

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН оценил действие антител после выздоровления и вакцинации от коронавируса.

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